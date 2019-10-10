https://static.news.ru/photo/553480b2-eb4e-11e9-a329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faisal Khan/Global Look Press

Союзная территория Джамму и Кашмир с 10 октября текущего года начала принимать туристов. Рекомендацию, призывающую ограничить их пребывание, отменила администрация региона.

Соответствующее решение принял 8 октября губернатор Джамму и Кашмира Сатья Малик.

Туристам, желающим посетить [этот] регион, должна быть оказана необходимая помощь и материально-техническая поддержка, — говорится в сообщении агентства ANI .

5 августа 2019 года Нью-Дели решил упразднить штат Джамму и Кашмир и создать две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). Парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Ранее News.ru сообщал, что почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом в отелях по системе «всё включено». Ещё 20% проводят отпуск только в гостиницах с all inclusive.