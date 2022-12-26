В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающим мозг» паразитом

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Южнокорейские специалисты выявили первый случай заражения паразитом, «поедающим мозг», передает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. Речь идет об амебе вида Неглерия Фоулера. Паразит проник в мозг человека, который впоследствии умер от менингита. В агентстве подчеркнули, что он недавно прибыл из-за границы, передает РИА Новости.

KDCA впервые подтвердила заражение Неглерия Фоулера у скончавшегося пациента с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы, — отмечается в сообщении.

Мужчина, по имеющимся данным, четыре месяца провел в Таиланде. Он вернулся на родину 10 декабря, а скончался уже через 11 дней. В этот период у него наблюдались следующие симптомы заболевания: головные боли, рвота, лихорадка, дисфункция речи и не только.

Медики подтвердили заражение амебой Неглерия Фоулера после проведения дополнительных тестов. Прежде в Южной Корее подобных случаев не было. Специалисты агентства еще будут расследовать точный путь заражения пациента. При этом уже сейчас отмечается, что основным способом получения инфекции является контакт с грязной водой.

Амеба попадает в организм человека через нос и мигрирует в мозг. Инфекция способна вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. После заражения симптомы развиваются очень быстро. Инфекция смертельная, поэтому выявлять ее попадание в человека необходимо на ранних стадиях.

Ранее в Великобритании 15 детей скончались от стрептококковой инфекции (группа А). Отмечается, что 13 детей умерли от инфекции в Англии, еще двое в Уэльсе и Северной Ирландии. Отмечается, что число жертв стрептококковой инфекции в настоящее время составляет 60 человек.