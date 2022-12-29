В Южной Корее пять человек погибли при пожаре в туннеле автомагистрали

Фото: shutterstock

В Южной Корее в шумозащитном туннеле вдоль скоростной автомагистрали в Квачхоне к югу от Сеула произошел крупный пожар, сообщает Yonhap со ссылкой на местных властей. По информации агентства, в результате возгорания погибли пять человек, 37 человек были госпитализированы из-за отравления дымом, из них трое также получили серьезные ожоги.

Власти сообщили, что пожал произошел в 13:49 по местному времени (07:49 мск. — NEWS.ru). По предварительным данным, причиной возгорания стало столкновение автобуса и грузовика.

Yonhap сообщает, что для тушения пожара на место прибыли около 94 пожарных машин, 129 спасателей и вертолеты. Точная причина происшествия и число пострадавших и погибших возможно будет установить после взятия ситуации под контроль.

Ранее не менее 10 человек погибли и еще 30 пострадали из-за крупного пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет в Камбодже. По предварительным данным, огонь вспыхнул после взрыва бензобака в казино. Из игрового зала огонь перекинулся на жилые апартаменты.

В Кемерово 24 декабря сгорел нелегальный приют для престарелых и бездомных. В результате погибли 22 человека. Владелец приюта — пастор евангельской христианской церкви Андрей Смирнов арестован по решению суда.