В Южной Корее могут помиловать посаженную на 22 года экс-главу страны

В Южной Корее могут помиловать бывшего президента страны Пак Кын Хе. Она отбывает наказание по обвинению в злоупотреблении властью. По имеющимся данным, она внесена в список лиц, которые будут освобождены. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правящей партии.

Как я понимаю, экс-президент Пак внесена в список лиц, которые будут помилованы, — сказал собеседник агентства.

Агентство напоминает, что Пак Кын Хе в этом году трижды попадала в больницу из-за хронического заболевания плеча и спины.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от власти в марте 2017 года. Её обвиняли в злоупотреблении и взяточничестве. Сообщалось, что она вступила в сговор с подругой Чхве Сун Силь и пыталась заставить компании Samsung и Lotte пожертвовать в подконтрольный Чхве фонд 77,4 млрд вон. Также экс-президент и её помощники обвинялись в получении 3,5 млрд вон от трёх бывших руководителей Национальной разведывательной службы Кореи.

Изначально Пак Кын Хе приговорили к 30 годам, позднее Высший суд Сеула сократил срок до 20 лет. Также экс-президент должна выплатить штраф в размере 180 млрд вон и компенсацию 35 млрд вон.

Общий срок, который экс-президенту предстоит провести в тюрьме, составляет 22 года. Сюда включены ещё два года, которые она получила в 2018-м за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов правящей партии «Сэнури».

Ранее прокуроры Республики Корея потребовали 35-летнего тюремного заключения для бывшего лидера страны Пак Кын Хе.