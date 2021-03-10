В Японии заговорили о блокаде Южных Курил

https://static.news.ru/photo/9b7e7154-8206-11eb-afac-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Японский политолог, экс-дипломат Акио Каватао заявил, что для решения «территориального вопроса» с Москвой Токио должен показать «готовность и способность» заблокировать ряд проливов. По его мнению, это должны быть проливы между материковой Россией и Южными Курилами.

Об этом Каватао рассказал в статье, опубликованной на портале Newsweek Japan.

Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения между материковой частью России и четырьмя «северными островами», — считает политолог.

Он добавил, что торопиться Япония не должна, следует дождаться, когда мощь России «снизится, как в 1990-е годы». При этом Каватао признал, что в обозримом будущем подобного не предвидится.

Пока Токио мог бы «разрушить главную предпосылку позиции» Москвы и доказывать миру, что Ялтинское соглашение 1945 года не должно определять «изменения границ между Россией и Японией», подчеркнул политолог.

Он считает, что следует выстраивать такие отношения с Россией, которые приведут к созданию в ней настроений, выгодных для Японии «с точки зрения решения территориального вопроса».

Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели японских СМИ жёстко отреагировали на сообщения о начавшихся 26 февраля российских учениях на Курильских островах. Их не смутил плановый характер манёвров, о которых было известно заранее. В комментариях к сообщению сайта Yahoo News Japan жители Страны восходящего солнца договорились до того, что призвали власти страны готовиться к войне с Россией.