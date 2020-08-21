В Японии стали выплачивать компенсацию пенсионерам за покупку кондиционера

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Власти некоторых префектур в Японии приняли решение компенсировать покупку и установку кондиционеров для пожилых людей из-за жаркой погоды, которая установилась в стране.

Так, администрация города Маэбаси в префектуре Гумма возместит до 100 тысяч иен людям старше 65 лет. В городе Комаэ префектуры Токио пенсионеры получат компенсацию в 50 тысяч иен.

С начала августа в Токио от теплового удара скончались более 130 человек. 80% их них — пенсионеры старше 70 лет без кондиционера в квартире. Всего в больницы по всей Японии с диагнозом «тепловой удар» попали более 13 тысяч человек.

За прошедшие две недели температура почти во всех регионах страны достигла 35–37 градусов. 17 августа в префектуре Судзуоко температурный рекорд составил 41,1 градуса.

Как сообщает газета «Иомиури», ранее в стране действовали так называемые точки профилактики теплового удара. В общественных местах ими могли воспользоваться пенсионеры. Из-за пандемии коронавируса эти точки временно прекратили работу.

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