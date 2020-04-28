В Японии беременным направили 300 тысяч дефектных масок

https://static.news.ru/photo/072714c2-894e-11ea-a01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 300 тысяч защитных масок, направленных беременным женщинам в качестве помощи от японского правительства, оказались неисправными.

Усилия кабмина премьера Синдзо Абэ по борьбе с пандемией коронавируса были омрачены жалобами на плесень, насекомых и пятна. По данным NHK, из 500 тысяч масок, переданных женщинам в положении, дефектными оказались порядка 300 тысяч.

Министр здравоохранения Кацунобо Като пообещал проверить маски на безопасность.

Первоочередной задачей является обеспечение качества масок, чтобы их могли использовать беременные женщины, — приводит его слова агентство Reuters.

В Стране восходящего солнца несколько дней назад населению стали передавать по две многоразовые тканевые маски, которые пообещал выделить каждой семье премьер Синдзо Абэ. Как писал NEWS.ru, жителей Японии возмутила такая «щедрость» властей.