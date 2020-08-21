В Узбекистане с COVID-19 скончался глава Бухарской области

https://static.news.ru/photo/4f9528b2-e46f-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава администрации Бухарской области Узбекистана Карим Камалов скончался от осложнений, которые вызвал коронавирус. Соответствующую информацию сообщили в оперштабе при кабмине страны.

Карим Джамалович Камалов скончался сегодня в возрасте 65 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, — цитирует сообщение РИА Новости.

Доля вылечившихся от коронавируса в Узбекистане за последнюю неделю увеличилась с 77% до 89%. Первый случай заражения был выявлен в республике 15 марта 2020 года.

На данный момент в мире зафиксировано более 22,9 млн заражённых коронавирусом, От болезни погибли 799 тысяч человек, а выздороветь удалось 14,7 млн. Абсолютным лидером по числу заражённых остаются США. Второе место занимает Бразилия, третье — Индия, а на четвёртом Россия.

Как информировал NEWS.ru, эвакуация россиян из Узбекистана из-за пандемии коронавируса началась 16 марта 2020 года. Власти азиатского государства объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и вузов, после того как в стране был выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией.