В Стамбуле из-за обмеления водохранилищ запасов воды осталось на 61 день

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В водохранилищах, которые обеспечивают водой Стамбул, осталось воды всего на два месяца, сообщил телеканал NTV. Если засуха продолжится, ситуация может стать критической, считают эксперты.

Таким образом, у города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25% испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день, — сообщил телеканал.

Согласно данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), на сегодняшний день запасы в водохранилищах составляют 33,37%, что равно более 289 млн кубометров воды. За последние две недели город потреблял в среднем от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в день. За это время уровень воды в водохранилищах уменьшился более чем на 4%.

Управление также отметило, что в аналогичный период 2014 года водохранилища были заполнены лишь на 17%. Однако в течение следующих восьми лет уровень заполнения не опускался ниже 52%. В прошлом августе водохранилища были заполнены на 62%.

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