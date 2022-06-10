В Шри-Ланке создали министерство для борьбы с экономическим кризисом

Фото: Cia Pak/XinHua/Global Look Press

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса создал министерство по поощрению технологий и инвестиций для преодоления последствий самого глубокого экономического кризиса со времени провозглашения независимости страны в 1948 году, сообщает газета The Indian Express, Министерство технологий и инвестиций будет содействовать поступлению прямых иностранных и местных частных капиталовложений в национальную экономику с целью ее развития и борьбы с кризисом.

До этого Шри-Ланка обратилась за новым пакетом помощи к Индии и Китаю и получила от них положительный ответ. Индия уже передала Шри-Ланке гуманитарную помощь на сумму более $6 млн в виде девяти тысяч тонн риса, 50 тонн сухого молока и 25 тонн лекарств. Нью-Дели также поставил Коломбо 40 тысяч тонн дизельного топлива. Власти государства также рассчитывают на финансовую поддержку Китая, Международного валютного фонда и других финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что еще в 2019 году национальные расходы страны превышали национальный доход, а производство товаров и услуг было явно недостаточным. После того, как пандемия отрезала остров от туристов, доходы резко упали, и власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов, а также сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд.