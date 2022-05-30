Везите нефть! Шри-Ланка ждет помощи от РФ, чтобы избежать глубокого кризиса Как Шри-Ланка, считавшаяся символом экономического благополучия в Южной Азии, за пару лет превратилась в страну-банкрота

Фото Amitha Thennakoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главная проблема на Шри-Ланке — нехватка горючего. Символами кризиса на тропическом курортном острове стали бесконечные очереди на автозаправках и «Майдан в Коломбо» — городок из нескольких десятков палаток протестующих, выросший на набережной ланкийской столицы прямо перед зданием «старого парламента», нынешней резиденции президента страны. В настоящее время ланкийские власти ведут переговоры с ЦБ РФ о возможности расширения поставок нефти из России за рубли и местные рупии. Коломбо надеется на успешный результат переговоров, потому что Москве нужны союзники в регионе Индийского океана. Корреспондент NEWS.ru рассказывает с места событий о происходящем на Шри-Ланке и ее перспективах, пока не очень радужных.

Мы хотим сменить систему!

Вот уже более месяца ланкийцы, которые нередко называют свою страну Райским островом, теряют время в многочасовых очередях за топливом. Пустые улицы центра города, вдоль которых стоят вереницы машин и трехколесных тук-туков (пассажирских мотороллеров), ожидающих бензина или солярки, кажутся тихими и недружелюбными.

Но пульс города сегодня — сцена рядом с протестным городком.

«Гота, гоу хоум!» (Гота — сокращенное прозвище президента Готабая Раджапаксы), — звучит здесь постоянно, вместе с политическими речевками на языке сингали. Этот Майдан напоминает неформальный клуб — на сцене сменяют друг друга какие-то рэп-коллективы, вступающие под бой национальных барабанов, ораторы, зажигающие собравшихся, оппозиционные политики. Здесь как раз все выглядит довольно дружелюбным. Любому иностранцу, который сюда подойдет, охотно объяснят, что происходит.

Мы хотим сменить систему! Проблема в несменяемости власти. Посмотрите, наши политики — это одни и те же лица, одни и те же кланы! Нужна система, при которой власть честно и открыто менялась бы каждые пять лет. Только так мы сможем изменить хоть что-то! — сказал корреспонденту NEWS.ru один из участников протестов, представившийся как Шивкумар.

Полиция стоит совсем рядом, но протестующих не трогает, такова установка президента. После того как в начале апреля в стране начались протесты против ухудшения условий жизни, нехватки топлива, продовольствия, лекарств, протестный городок появился в столице. Кульминация произошла 9 мая, когда в ходе столкновений сторонников и противников правительства погибли более 10 человек, были ранены — более 200. В итоге премьер-министр островного государства Махинда Раджапакса подал прошение об отставке. Президент Готабая Раджапакса (брат ушедшего премьера) назначил оппозиционного политика Ранила Викрамасингхе новым главой правительства.

Но протесты не остановились, президент распорядился не мешать мирным выступлениям. Однако теперь их участники требуют отставки самого президента Готабайи Раджапаксы. К тому же новый премьер уже честно заявил, что быстрого облегчения не будет, кризис пришел надолго. Что только подогревает уличные страсти.

Они должны уйти! Они все должны уйти! И дать место новым политикам, — убеждает Шивкумар.

Евгений Гольянов

Если мир не поможет, можно ждать чего угодно

Раздражение граждан понятно. Еще недавно, в 2009 году, на острове завершилась военная операция против боевиков сепаратистской группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ). Тогда многие предсказывали, что Шри-Ланка превратится в «новый Сингапур», и для этого были основания: популярный у туристов со всего мира остров демонстрировал весьма высокие темпы экономического роста — 5% в год. А окончание гражданской войны, продолжавшейся с начала 1980-х годов, обещало дальнейшее процветание. Но все закончилось сильнейшим кризисом за все время независимости, которую остров получил в 1948 году.

Теперь на улицах ланкийской столицы все дружно обсуждают, кто же виноват. В первую очередь, по словам местных, вина лежит на властях. Но многие видят и «иностранный след». Каких только виноватых ни называли корреспонденту NEWS.ru. Достается и Китаю, который, по мнению многих, «слишком влияет на наши власти», и Индии, «которая мечтает нас подчинить», и даже США, «которые хотят пошатнуть у нас влияние Китая». Еще винят ошибочную налоговую политику властей, запрет на неорганические удобрения, из-за чего снизились урожаи, и даже вездесущую пандемию.

Конечно, разные государства имеют в Шри-Ланке собственные интересы. Сыграла свою роль и налоговая политика, и пандемия. Но главная причина кризиса — это то, что страна уже пару десятков лет жила в долг, — объясняет ланкийский эксперт Пайягала Девамитра.

Он указывает, что остров тратил не по средствам. Валютные поступления от иностранного туризма и переводы от ланкийцев, живущих и работающих за рубежом, позволяли надеется на то, что такая жизнь взаймы может продолжаться долго. При этом еще в 2019 году в исследовании Азиатского банка развития указывалось, что Шри-Ланка — это «классическая экономика с двойным дефицитом — и бюджета, и текущего счета», в которой национальные расходы страны превышают национальный доход, а производство товаров и услуг явно недостаточно.

К тому же в ходе предвыборной кампании 2019 года премьер Раджапакса обещал резко снизить налоги, эта мера должна была поднять популярность властей и оживить экономику. Доходы казны резко упали. На этом фоне и началась пандемия, отрезавшая остров от международного туризма и, стало быть, от валютных поступлений.

Пандемия лишь ускорила дело. В таких условиях Шри-Ланка, жившая в долг, была обречена, — полагает Девамитра.

В итоге валютные резервы сократились почти на 70% за последние два года. Решение правительства Раджапаксы запретить все химические удобрения в 2021 году, которое позже, впрочем, было отменено, добавило проблем важнейшему сельскохозяйственному сектору острова. В феврале в казне оставалось $2,3 млрд, но в только этом году стране придется гасить долг в $4 млрд, включая международные суверенные облигации со сроком погашения $1 млрд уже в июле. А в целом иностранный долг острова оценивается в более $50 млрд. Страна, обещавшая стать вторым Сингапуром, пришла к банкротству.

Шри-Ланка неизбежно изменится после этого кризиса. Главное, чего я опасаюсь, это недовольства военных. Наш остров, конечно, не Пакистан и не Бангладеш, которые пережили по несколько военных переворотов, но в условиях, когда гражданские власти не способны вывести страну из кризиса, военные демонстрируют острое недовольство, — сказал NEWS.ru источник, близкий к МИД страны на условиях анонимности.

«Если мир не поможет нам, причем срочно, можно ждать чего угодно», — добавил собеседник.

Евгений Гольянов

Опять Индия?

Этот кризис действительно может изменить страну. Надеюсь, что дело все-таки не дойдет до военного переворота. Но может, например, измениться имидж Индии у нас, — считает господин Девамитра.

Действительно, в прошлом месяце Индия предоставила Шри-Ланке дополнительную кредитную линию в размере $500 млн прежде всего для приобретения горючего. Нью-Дели также поставил в Шри-Ланку 40 тыс. тонн дизельного топлива по индийской кредитной линии. В минувшую пятницу посол Шри-Ланки в Нью-Дели Милинда Морагода встретился с министром финансов Индии Нирмалой Ситараман и заявил, что Коломбо надеется на новую финансовую поддержку со стороны Индии.

Министр и посол изучили возможность увеличения и реструктуризации помощи, предоставляемой Индией в виде кредитов на основные товары и топливо, а также поддержки платежного баланса, — говорится на странице посольства в Twitter.

В субботу Индия также направила горючее для рыбаков полуострова Джафна на севере Шри-Ланки, чтобы те смогли продолжить промысел.

Но проблема в том, что отношение к индийскому соседу на острове далеко не однозначное. Здесь все помнят, что Индия отправляла сюда войска в 1987–1990 годы. Нью-Дели объявил тогда миротворческую операцию, целью которой провозглашалась остановка гражданской войны: в те годы в Шри-Ланке шли масштабные боевые действия между боевиками тамильской сепаратистской группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама» и ланкийской армией. В Нью-Дели считали, что эта война подпитывает и сепаратистские настроения среди тамилов в самой Индии, а потому пошли на силовое решение проблемы. Однако действия индийских войск вызвали крайне негативную реакцию среди ланкийцев и осуждение в мире, где операцию прозвали «индийским Вьетнамом». К тому же между Индией и Шри-Ланкой существуют и территориальные проблемы, а также споры том, где рыбаки каждой страны могут ловить рыбу.

Индия демонстрирует готовность оказать нам помощь и всячески это подчеркивает. Но отношение у нас к ней по-прежнему настороженное. Ведь за кредитами могут последовать какие-нибудь требования. Например, касающиеся принадлежности спорных островов или зон рыбной ловли, — указал Девамитра. — Но нельзя не заметить, что Нью-Дели действительно пользуется ситуацией, чтобы изменить к лучшему представления о себе среди ланкийцев. А это может означать и смену расстановки сил на острове, — добавил он.

Евгений Гольянов

Рубли-рупии, Россия поможет

Тем временем новый кабинет Шри-Ланки лихорадочно ищет и другие источники кредитов на закупку топлива и товаров первой необходимости. Среди тех, кто выразил готовность помочь островному государству, есть и Международный валютный фонд (МВФ). Он намерен предложить программу реформ, которые призваны помочь выйти из кризиса. Как сообщает Коломбо, Шри-Ланка рассчитывает получить от МВФ до конца года до $4 млрд экономической помощи. Готовность помочь финансами выразил и Китай. Страны G7, в свою очередь, заявили, что поддержат усилия кредиторов Парижского клуба по покрытию долгов Шри-Ланки.

Программы МВФ разрабатываются, и мировое сообщество «выражает готовность», но солярка и бензин островному государству нужны прямо сейчас. Как сказал на прошлой неделе министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, остров ежедневно нуждается в 9–10 тыс. тонн горючего, это порядка 5 тыс. тонн дизельного топлива, 3 тыс. тонн бензина, остальное приходится на авиационный керосин и другие виды авиатоплива.

Мы ведем переговоры и с другими странами о том, как нам справиться с этим. И, конечно, ведем переговоры с Россией, — сказал министр.

Виджесекера рассказал, что к Москве обращались и премьер, и президент, и он сам как глава Министерства энергетики. Райский остров просит сырую нефть и нефтепродукты. МИД России подтвердил, что Россия получила просьбу Коломбо о помощи и сейчас ее рассматривает.

Однако российская нефть в ланкийскую столицу уже поступила. В пятницу, 17 мая, танкер доставил в Коломбо 89 тыс. тонн сырой нефти марки Siberian Light — это легкая западносибирская нефть, которая прекрасно подходит для крупнейшего на острове нефтеперерабатывающего завода компании Ceylon Petroleum Corp. в Сапугасканде. Именно российская нефть призвана вновь запустить производство нефтепродуктов на острове — НПЗ был закрыт с 20 марта из-за отсутствия сырья.

Планируется, что этой нефти хватит, чтобы две недели обеспечивать остров 1 тыс. тонн топлива ежедневно. Для решения кризиса этого явно недостаточно, но этого хватит, чтобы для начала восстановить работу национального НПЗ. Однако, как сообщили NEWS.ru информированные источники в Коломбо, эта закупка нефти была реализована через посредническую фирму в Дубае и не является официальной государственной помощью со стороны России. Выбор пал на российскую нефть, поскольку она оказалась доступной и к тому же недорогой, что для Коломбо в настоящее время особенно важно. Через две недели ожидается еще одна подобная поставка.

Но в Коломбо ждут от Москвы более масштабной помощи. Как указали источники, в настоящее время Шри-Ланка обсуждает с Центробанком РФ возможность выработки механизма оплаты поставок в рублях и ланкийских рупиях. Власти Шри-Ланки рассчитывают, что Москва, которой нужны союзники в регионе, поддержит остров нефтепродуктами.