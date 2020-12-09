В Пекине заявили о недоверии между российскими и китайскими элитами

https://static.news.ru/photo/c969bc54-3a3f-11eb-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look press

Несмотря на то, что Москва и Пекин являются ключевыми союзниками, между элитами двух стран всё ещё существует недоверие.Такое мнение высказал NEWS.ru декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь.

Выстурая на XI Азиатской конференции Клуба «Валдай», Ван Вэнь отметил, что Россия сделала правильный выбор, заявив о своём развороте на Восток. Однако, если на уровне глав государств двум старанам удалось построить плодотворное сотрудничество, экономическое взаимодействие развивиется не так активно, как могло бы.

Проблема в том, что на очень высоком уровне у нас очень хорошие отношения, но на среднем уровне и на низшем есть определённые подозрения между элитами — часть элиты в России, может быть, прозападная и поддерживает США, — подчеркнул Ван Вэнь, отвечая на вопрос NEWS.ru.

По словам китайского аналитика, чтобы решить эту проблему, Москве и Пекину нужно продвигать взаимодействие между странами на всех уровнях, в то числе на общественном.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин раскрыл своё видение мирового порядка после пандемии. Выступая на саммите G20, китайский лидер призвал устранить торговые барьеры на мировых рынках и активнее развивать цифровую экономику.