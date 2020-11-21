Китай выступил с предложениями о новом мировом порядке после пандемии

https://static.news.ru/photo/232924d4-2cce-11eb-ba57-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Rao Aimin/Global Look Press

После окончания пандемии коронавирусной инфекции в мире установится новый порядок. С предложениями по мировому устройству выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер принял участие в саммите G20, в этом году проходящем в онлайн-формате. Он подчеркнул, что мир столкнулся с серьёзнейшим кризисом. И неслучайно свою речь на саммите политик посвятил именно совместному противостоянию пандемии.

Председатель КНР призвал сохранить роль ООН и защитить международную систему во главе с организацией. По его словам, подобная угроза требует мощного глобального противодействия.

Мы выражаем поддержку ООН в более эффективном достижении мирового консенсуса, в мобилизации глобальных ресурсов и в координации глобальных действий, — заявил он.

Помимо этого, глава Китайской Республики обратил внимание на работу над вакцинами против коронавируса. Си Цзиньпин напомнил, что Китай выполнит обязательства по оказанию помощи развивающимся странам. Он пообещал, что вакцины от COVID-19 будут доступны для всего мира.

Коснулся спикер и кризиса мировой экономики. Он отметил, что для её восстановления необходимо снижать тарифы и барьеры. Глава КНР призвал проанализировать возможность либерализации торговли базовыми товарами медицинского назначения. Также он убеждён в необходимости содействия здоровому росту цифровой экономики и совместного создания условий для цифрового развития.

Говоря о роли «Группы двадцати», Си Цзиньпин заявил, что её роль в глобальном управлении должна возрасти. По его словам, G20 должна взять на себя более существенную ответственность за улучшение мироустройства в эпоху после пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что Си Цзиньпин во время саммита G20 предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Он выразил надежду, что к такому механизму присоединится как можно больше стран мира.