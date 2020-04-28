В МИД Японии сообщили о возможности участия Абэ в праздновании Победы

https://static.news.ru/photo/52fd9c96-df39-11e9-8bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может принять участие в праздновании 75-летия Победы во Второй Мировой войне, которые пройдут в Москве. Возможность японского премьера прилететь в столицу РФ будет зависеть от даты проведения мероприятия.

Об этом 27 апреля сообщил глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что знает о переносе празднования Победы с 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Я не слышал, что на данный момент новая дата была бы определена. Без новой даты нельзя провести какое-либо согласование, — приводит слова японского министра ТАСС.

Кроме того, Мотэги отметил, что азиатская страна по-прежнему придерживается своих базовых позиций по территориальным переговорам с Москвой и намерена подписать с РФ мирный договор.

Ранее NEWS.ru передавал, что японский МИД считает недопустимым присутствие в Москве премьера-министра страны Синдзо Абэ во время торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если они пройдут в сентябре.