В крематориях Китая образовались очереди из-за вспышки COVID-19 CNN: в крематориях Китая образовались очереди из-за вспышки COVID-19

Фото: La Heng/XinHua/Global Look Press

Большие очереди наблюдаются в крематории и похоронные бюро Китая на фоне распространения в стране COVID-19, заявил телеканал CNN. Он опубликовал спутниковые снимки, которые сделаны компанией Maxar Technologies.

CNN утверждает, что очереди из автомобилей выстраиваются у похоронных бюро на окраине Пекина, а также в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу. По данным телеканала, это говорит о переполненности похоронных бюро и крематориев в КНР, о чем прежде сообщалось в соцсетях. Жители Китая подтвердили CNN, что ожидают по несколько дней, чтобы похоронить или кремировать близких.

О переполненных крематориях в Китае в декабре сообщал медицинский журнал Medical Xpress, отметивший, что рост числа заразившихся коронавирусом начался после снятия в Китае карантинных ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что крематории в Китае оказались переполненными из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. В связи с этим в стране образовались большие очереди из людей, желающих похоронить своих родных и близких. Ежедневно каждый крематорий сжигает более сотни людей, а на прощальную процессию дают от 5 до 10 минут.