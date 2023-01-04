Bloomberg: похоронная система в Китае парализована из-за эпидемии COVID-19

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Крематории в Китае оказались переполненными из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей похоронной отрасли. Журналисты утверждают, что в связи с этим в стране образовались большие очереди из людей, желающих похоронить своих родных и близких. Ежедневно каждый крематорий сжигает более сотни людей, а на прощальную процессию дают от 5 до 10 минут.

Вся система сейчас парализована. Здесь так много дел, что никто не может справиться, — рассказал сотрудник крематория в Шанхае.

Авторы отмечают, что в Китае отказались публиковать статистику смертности от COVID-19. Как считают представители лондонской исследовательской фирмы Airfinity Ltd., число смертей могло возрасти с 9 тысяч до 25 тысяч людей в день.

Как рассказали в одном из крематориев в Лунхуа, суммарно заведение принимает около 500 тел в день — эта цифра в пять раз больше привычной. Родным и близким умерших дают несколько минут на проведение похоронного ритуала, в то время как все здание заставлено трупами других людей.

В декабре агентство со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения сообщало, что за 20 дней последнего в году месяца коронавирусом заразились 248 миллионов китайцев, а число новых случаев превышало 37 миллионов в день. В Bloomberg при этом поставили под сомнение систему подсчета инфицированных из-за резкого роста заболеваемости во всех крупных городах.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем. По его словам, Пекин уже прошел пик эпидемии COVID-19 и сейчас жители города постепенно возвращаются к прежней жизни. Он уточнил, что другие регионы также готовятся к снижению уровня заболеваемости.