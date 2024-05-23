В КНР нашли виновных в затягивании украинского конфликта МИД КНР: кризис на Украине затянулся из-за действий Запада

Фото: МО Украины

Кризис на Украине затянулся из-за Великобритании и ее союзников, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге. По его словам, Киев и Москва были близки к заключению соглашения, однако западные страны начали препятствовать достижению мира. В результате конфликт продолжается по сей день, передает ТАСС слова дипломата.

Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Тем не менее из-за препятствий со стороны Великобритании и других сторон конфликт продолжается по сей день, — заявил представитель китайского МИД.

По его словам, «очернение Китая не изменит неэффективной позиции Лондона по украинскому вопросу и не решит острых проблем» Великобритании. До этого глава Минобороны королевства Грант Шэппс заявил, что «летальная военная помощь сейчас поставляется или будет поставляться из Китая в Россию».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины начала специальной военной операции.

Также постпред прокомментировал предстоящую конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии. Она, как считает Небензя, является «псевдомирной» и не несет какой-то добавленной стоимости. Главной целью саммита является разработка ультиматума для России, добавил постпред.