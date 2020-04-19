В КНР началось расследование в отношении замминистра безопасности

https://static.news.ru/photo/c4ac66ae-8251-11ea-9724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

В Китае началось расследование в отношении заместителя министра общественной безопасности страны Сунь Лицзюня, подозреваемого в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

Об этом сообщили в Государственном надзорном комитете КНР. По его данным, информация о заместителе министра уже удалена с сайта ведомства.

Член парткома министерства общественной безопасности, замминистра Сунь Лицзюнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, — говорится в сообщении комитета.

Сунь Лицзюнь был членом специальной комиссии, расследовавшей действия властей провинции Хубэй на раннем этапе распространения коронавируса. В результате этого расследования многие официальные лица из регионального правительства были сняты со своих постов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что журналисты британского издания The Telegraph высказали опасение, что Китай может скрывать вторую волну коронавирусной инфекции.