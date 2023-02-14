В КНДР выпустили марки с дочкой Ким Чен Ына на фоне баллистической ракеты

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

В Северной Кореи выпустили серию марок с 10-летней дочерью Ким Чен Ына — Ким Чжу Э, указано на сайте почты КНДР. На марках она вместе с отцом запечатлена на фоне военных и межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», — так называется серия марок с Ким Чжу Э на сайте почты.

8 февраля северокорейские СМИ рассказали в подробностях о состоявшемся в Пхеньяне крупном военном параде, посвященном 75-летию основания Вооруженных сил КНДР. Страна чучхе не обманула ожидания зарубежных специалистов: на мероприятии было показано большое количество неизвестной до этого военной техники КНДР, включая межконтинентальные ракеты, подразделения тактического ядерного оружия, танки и многое другое. На параде присутствовал и лидер страны Ким Чен Ын, который снова появился с женой и 12-летней дочерью Ким Чжу Э.

Самой примечательной техникой на параде стали межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), коих даже по меркам Северной Кореи на этот раз было необычно много. Была показана до сих пор совершенно неизвестная твердотопливная МБР, которую вез девятиосный транспортный ракетный комплекс.