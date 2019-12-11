https://static.news.ru/photo/29ef1b60-1c0e-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jia Minjie/Xinhua/Global Look Press

В провинции Гуйчжоу в Китае женщина похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя.

Подозреваемая надела костюм медсестры и медицинскую маску на лицо. Она зашла в палату, забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле.

Мужчина опросил медицинский персонал и, поняв, что дочь не забирали для обследований, вызвал полицию. Правоохранители ознакомились с записями с камер видеонаблюдения и смогли найти похитительницу и ребёнка. С девочкой всё в порядке, её осмотрели врачи, пишет Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Кузбасса соврала супругу о своей беременности. Затем она сделала вид, что уехала рожать в областной центр. Через какое-то время женщина сказала родственникам, что у неё родился мальчик, и попыталась похитить чужого малыша. На выходе из родильного отделения больницы её поймал отец ребёнка.