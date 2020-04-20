В Китае запретили увольнять сотрудников из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c7521f06-8306-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chenyuyu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Верховного суда Китая запретило арбитражам всех уровней принимать заявление от работодателей на увольнение сотрудников в связи с коронавирусом. Кроме того, надзор за рассмотрением связанных с COVID-19 гражданских дел будет усилен.

В результате начальство не сможет уволить работников только за то, что они не имели возможности выполнять свои обязанности из-за эпидемии, передаёт РИА Новости.

Если работодатель хочет разорвать трудовой договор, основываясь лишь на том, что сотрудник находится в числе заражённых коронавирусом, подозреваемых случаев или бессимптомных носителей, или же, согласно закону, был помещён на карантин или приехал из района с серьёзной эпидемической ситуацией, то Народный суд не может удовлетворить такое прошение, — подчеркнули в суде.

Кроме того, суды будут настаивать на урегулировании конфликта без рассмотрения дела. Таким образом, стороны смогут преодолевать трудности и нести ответственность совместно.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты прогнозируют, что к концу апреля без работы из-за вынужденных выходных могут остаться 10 млн россиян. Они могут оказаться под риском увольнения или сокращения заработка.