В Китае вынесли два суровых предупреждения НАТО GT: НАТО следует отказаться от расширения и начать уважать суверенитет других стран

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО должна предотвратить расширение Альянса и начать уважать суверенитет других стран, заявило китайское издание Global Times. По его мнению, нынешние действия НАТО способны привести к плачевным последствиям.

Именно поэтому в Альянсе не должны вести себя высокомерно, и для военного блока есть два предупреждения, указали в Global Times.

Во-первых, НАТО должна сдерживать импульс к расширению, а не потворствовать ему, правильно позиционировать себя и никогда не переходить черту. Во-вторых, НАТО должна уважать законные интересы безопасности и требования основных стран региона, а не оскорблять и провоцировать их. В противном случае это приведет к плачевным последствиям, — подчеркивается в публикации.

В издании считают, что уроком для Альянса стал украинский конфликт. Если НАТО себя не сдержит, она получит «гораздо более серьезные последствия».

Ранее шведская газета Aftonbladet сообщила, что 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас, получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана, решил вместо священной книги уничтожить устав НАТО. По данным издания, мужчина изменил планы после того, как узнал о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс.