В Китае удивились из-за действий Путина по возвращении из КНР Sohu: в Китае удивились из-за звонка Путина Токаеву по возвращении из КНР

По возвращении из Китая президент РФ Владимир Путин вызвал резонанс в Китае, позвонив казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву по случаю его дня рождения, сообщает Sohu. По данным издания, такой шаг со стороны российского лидера «удивил многих».

Первое, что сделал Путин, вернувшись домой после прощания с Харбином, удивило многих, — сообщает издание.

Журналисты утверждают, что это связано с тем, что Кремль ранее направлял поздравительную телеграмму в Астану, и на этом фоне в личном звонке не было необходимости. В Sohu отметили, что Путин рассказал Токаеву о поездке в Китай. Помимо этого, говорится в материале, в последнее время распространилось мнение о том, что между сторонами есть разногласия. В связи с этим звонок Путина также стал удивлением для китайской стороны.

Аналитики пришли к выводу, что, если между РФ и Казахстаном и были разногласия, то они не имеют большого значения. Москва и Астана остаются союзниками, резюмировали в Sohu.