В Китае предупредили об опасности экспансии НАТО в Азии Global Times: экспансия НАТО в Азии разрушит безопасность во всём регионе

Фото US Navy/Global Look Press

НАТО уже спровоцировала раскол в Европе, теперь свои принципы политики Альянс пытается применить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако его экспансия в Азии лишь приведёт к нестабильности и конфликтам, сообщает китайское издание Global Times.

Крушение европейской системы доказывает, что предлагаемая Штатами конструкция не вписывается в современные реалии, — отмечается в публикации.

Её авторы считают, что на Дальнем Востоке в последние десятилетия сохранялась стабильность, поскольку страны региона искали точки соприкосновения. Регион начал процветать, и если США и НАТО придут в Азию со своей моделью отношений, то подорвут царящий там мир.

НАТО представляет собой яд, а не противоядие от напряжённости в Азии, подчеркнули в Global Times.

Ранее стало известно, что Китай никогда не забудет бомбардировку посольства страны в Югославии силами Североатлантического альянса, который следовало бы похоронить вместе с холодной войной. Однако НАТО продолжает быть инструментом гегемонии ряда стран, неся угрозу мировой безопасности, заявили в пресс-службе китайского МИД.