В Китае 11 рабочих погибли из-за аварии на угольной шахте

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В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли 11 человек, пишет EADaily. Как уточняет издание, под завалами остается большое количество шахтеров. Трагедия произошла в городе Шуанъян в китайской провинции Хэйлунцзян в 16:00 по пекинскому времени (11:00 мск).

Как пишет издание, по данным следствия, в том месте, где находились рабочие, обрушился потолок. На месте работают спасатели. Известно, что шахта принадлежит компании Longmei Shuangyashan Mining.

17 ноября двух человек завалило в результате обрушения рудника в Балейском районе Забайкальского края. По данным МЧС РФ, на горизонте шахты частично обвалилась горная порода. Спасатели достали тела обоих рабочих из-под завалов.

На шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана в ночь на 28 октября в результате взрыва погиб 21 человек. В администрации области сообщили о госпитализации 18 шахтеров, одного из них позднее отпустили домой на амбулаторное лечение. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».