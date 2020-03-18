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Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в стране. Одним из инфицированных COVID-19 оказался гражданин России, прибывший в Алма-Ату 15 марта рейсом из Москвы.

Пациент 1975 года рождения находится в инфекционном госпитале, в РФ он сможет вернуться только после прохождения лечения.

По нашим подходам, если мы нашли больного у себя, то он должен лечиться у нас полностью, — пояснил руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абильдаев.

На территории Казахстана подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них 25 зарегистрированы в столице республики городе Нур-Султане, остальные 19 — в Алма-Ате. В этих городах с 19 марта действует карантинный режим, писал NEWS.ru.