В Индонезии в Рамадан за поездками жителей проследят 175 тысяч военных

https://static.news.ru/photo/10a554b8-8558-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Algi Febri Sugita/Global Look Press

175 тысяч военнослужащих и сотрудников полиции Индонезии будут следить за соблюдением ограничений на поездки в родные края в период священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом заявил комиссар национальной полиции азиатской страны Асеп Ади Сапутра.

Соответствующая операция будет проводиться в период с 24 апреля по 31 мая. В её рамках вокруг столицы государства Джакарты уже установлены 19 контрольно-пропускных пунктов. Город входит в так называемую красную зону — там из-за распространения коронавируса введены более строгие ограничения, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, по числу заразившихся COVID-19 Индонезия вышла на первое место среди всех стран Юго-Восточной Азии.