В Индии вторые сутки подряд выявляют по 20 тысяч заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5b094414-ba15-11ea-83a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

В Индии за минувшие сутки зафиксировали 19 459 новых случаев коронавируса, днём ранее прирост числа заражённых составил 19 906.

Общее число случаев заболевания в стране превысило 540 тысяч, погибли более 16 тысяч. Как сообщает The Guardian, эксперты опасаются, что её больницы не смогут справиться с таким резким ростом заболеваемости.

Западный штат Махараштра, в котором зарегистрировано самое большое число случаев заболевания COVID-19, продлил режим самоизоляции до конца июля, поскольку число новых случаев возросло в таких крупных городах, как Мумбаи, Пуна и Аурангабад.

В настоящее время Индия находится на четвёртом месте в мире по распространению вируса — после США, Бразилии и России.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились более 10 млн человек, умерли свыше 500 тысяч. По числу заболевших лидируют Соединённые Штаты — 2 637 909, из них скончались 128 452. На второй строчке — Бразилия: 1 345 470 случаев COVID-19, умерли 57659. В России с начала пандемии заразились 641 156 человек. Общее количество жертв вспышки коронавируса в РФ составляет 9166.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в ходе исследования предположили, сколько людей могли погибнуть в результате распространения коронавирусной инфекции в России. В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы отмечают, что если бы власти и население проигнорировали сообщения о пандемии и не приняли бы необходимых мер, то жертвами коронавируса потенциально могли бы стать 3,8 млн человек, писал NEWS.ru.