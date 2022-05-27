В Индии проституцию признали официальной профессией Верховный суд Индии признал добровольную проституцию законной профессией

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Добровольная проституция не должна подвергаться арестам и наказаниям, заявили в Верховном суде Индии, пишет NDTV. Уточняется, что в стране старейшая профессия на индивидуальной основе не является незаконной, за исключением организации и управления борделями.

Не нужно отрицать, что, несмотря на профессию, каждый человек в этой стране имеет право на достойную жизнь в соответствии со статьей 21 Конституции Индии, — подчеркнули в суде.

Представители суда напомнили правоохранителям, что во время рейдов по борделям не следует применять какие-либо санкции в отношении интим-работников, наказанию подлежат лишь организаторы незаконного бизнеса.

Ранее сообщалось, что первый темнокожий окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг выпустил руководство для сотрудников, в котором требует не привлекать к уголовной ответственности за хранение марихуаны, проституцию и нарушения на дороге. Прокурор призвал не помещать уличённых в подобных нарушениях под арест. При этом уточняется, что за организацию проституции уголовная ответственность всё же грозит.