В Индии назвали два условия для ограничения покупки российской нефти The Telegraph India: Индия ограничит покупку российской нефти при росте ее стоимости

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Власти Индии выразили готовность ограничить покупку российской нефти в случае, если изменятся два условия. Одним из них является повышение цены выше $60, сообщает The Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства нефти и промышленности страны.

Собеседники издания отметили, что вторым условием могут явиться антироссийские санкции. Ограничения на покупки нефти возможны при определенных санкциях со стороны Евросоюза в отношении ее покупателей, уточнили они.

В настоящее время Индия закупает у Москвы топливо, поскольку после введения западными странами потолка цен на нефть из России ее стоимость держится на уровне $53–56 за баррель.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники готовят очередной пакет санкций против российской нефтяной промышленности с целью ограничить цены на сырье из России. Отмечается, что будут введены два ограничения на российские нефтепродукты: одно для тех, что торгуются с высокой стоимостью, включая дизельное топливо, другое — для товаров с низкой ценой, например, мазут.