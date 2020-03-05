Гонконгские власти пытаются выяснить, как именно домашняя собака заразилась от человека коронавирусом COVID-19.
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По словам секретаря по делам продовольствия и здравоохранения администрации Гонконга Софии Чэнь, собака будет помещена на карантин. Она отметила, что специалисты из Университета Гонконга и Всемирной организации по охране здоровья животных единогласно пришли к выводу, что есть вероятность передачи коронавируса от человека к животному,
Ранее NEWS.ru писал о том, что первый москвич, заразившийся коронавирусом, Давид Беров рассказал, что заболевание в его анализах обнаружили только с третьего раза.
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