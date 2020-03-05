https://static.news.ru/photo/3af33a1e-5ee3-11ea-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонконгские власти пытаются выяснить, как именно домашняя собака заразилась от человека коронавирусом COVID-19.

По данным радиостанции RTHK, животное принадлежит инфицированной хозяйке. Взятые у собаки пробы на заражение несколько раз дали слабо положительный результат.

По словам секретаря по делам продовольствия и здравоохранения администрации Гонконга Софии Чэнь, собака будет помещена на карантин. Она отметила, что специалисты из Университета Гонконга и Всемирной организации по охране здоровья животных единогласно пришли к выводу, что есть вероятность передачи коронавируса от человека к животному, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый москвич, заразившийся коронавирусом, Давид Беров рассказал, что заболевание в его анализах обнаружили только с третьего раза.