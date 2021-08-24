В голодающей Северной Корее показали мультфильм про вред лишнего веса

По государственному телевидению Северной Кореи показали мультфильм о вреде лишнего веса, притом что в стране наблюдается нехватка продовольствия. Об этом сообщает издание NKNews.

В мультфильме рассказывается про двух подруг. Одна из них придерживается здорового образа жизни и ходит пешком. Вторая обожает вкусную поесть и предпочитает передвигаться по городу на трамвае. В итоге последняя из-за лишнего веса впадает в пищевую кому, а худая девушка пытается её разбудить.

Ранее разведывательная служба Южной Кореи проинформировала правительство в Сеуле, что КНДР распределяет стратегический запас риса среди населения, чтобы предотвратить голод. Нехватка продовольствия связана с аномально жаркой погодой в стране и неурожаем. Большие площади посева риса были уничтожены, продовольственная ситуация на севере ещё сильнее ухудшится осенью.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что страна переживает самый тяжёлый момент в истории. Политик сравнил её с тяготами войны. Официально власти страны объявили об угрозе голода 16 июня. Причиной назвали невыполнение посевного плана из-за последствий тайфуна 2020 года. Фактором осложнения продовольственной ситуации также считается коронавирус.