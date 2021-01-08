В двух городах Китая из-за COVID жителей попросили неделю не покидать дома

https://static.news.ru/photo/d4e1695a-5241-11eb-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Mu Yu/Global Look Press

В Китае власти администрации двух городов в провинции Хэбэй попросили местных жителей в течение семи дней не выходить из дома из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Власти городов Шицзячжуан и Синтай провели массовое тестирование жителей на коронавирус. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй было обнаружено 137 случаев заражения COVID-19 и выявлено почти 200 бессимптомных носителей вируса. Сейчас около четырёх тысяч человек, которые контактировали с заразившимися, находятся на жёстком карантине под наблюдением врачей, пишет РИА Новости.

В Шицзячжуане с утра 9 января полностью остановлена работа общественного транспорта.

В городе Шицзячжуан, расположенном в 300 км к юго-западу от Пекина, проживают более 10 млн человек, население Синтая превышает 7,4 млн жителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в китайском городе Шицзячжуан были введены жесточайшие карантинные меры из-за выявления 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Были закрыты школы, жителям рекомендовали без острой необходимости не выходить на улицу, ограничили въезд и выезд из города и на несколько дней приостановили доставку почты.

Для китайских городов 120 случаев заражения — это рекордно высокий показатель после того, как стране, откуда изначально пошла пандемия, удалось полностью взять эпидемиологическую ситуацию под контроль в середине прошлого года.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР предположили, что скачок новых случаев заражения коронавирусом в Китае может быть связан с тем, что в страну попал новый европейский штамм инфекции.