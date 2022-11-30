В Афганистане при взрыве в религиозной школе погибли 35 человек

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look press

В Айбаке афганской провинции Саманган во время взрыва в религиозной школе погибли 35 человек, сообщает газета Hasht e Subh со ссылкой на источники. Еще 23 человека пострадали.

По информации СМИ, большинство жертв взрыва — учащиеся школы. В настоящее время из здания выносят тела погибших. Кроме того, продолжается процедура эвакуации пострадавших.

Инцидент произошел во время полуденной молитвы. Причина взрыва пока выясняется.

Официальный представитель МВД «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абдул-Нафи Такур подтвердил гибель по меньшей мере 10 человек. Он также заявил, что ведется расследование с поиском виновных.

В конце сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Патрушев заявил, что созданная «Талибаном» система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.