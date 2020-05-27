Умер индийский йог, проживший 80 лет без еды и воды

https://static.news.ru/photo/bd379320-a02a-11ea-b064-fa163e074e61_660.jpg Прахлад Джани Фото: Kunal Hindustani /twitter.com

Индийский аскет, садху и йог Прахлад Джани, который утверждал, что в течении 80 лет не употреблял пищу и воду, скончался в Индии на 91-м году жизни.

Об этом сообщает Times Of India, ссылаясь на одного из послушников Прахлада. По его словам, йог в последний месяц жизни имел проблемы со здоровьем, из-за чего решил вернуться в свою родную деревню Чараду после ослабления карантинных мер, передаёт «Мир 24».

Джани утверждал, что в детстве был благословлен богиней Амба-Матой (известной также как богиня Кали, Дурга, Парвати). Именно это, по его словам, позволило ему выжить без средств к существованию. Прахлад имел группу последователей. Они смогут проститься с ним в известном своими храмами городе Амбаджи, где тело Джани будет находиться в течение нескольких дней. После этого его кремируют.

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