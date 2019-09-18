Токийский окружной суд оправдал трёх бывших руководителей компании — оператора АЭС «Фукусима-1», обвинявшихся в халатности.
Бывший председатель TEPCO (Токийская энергетическая компания) Цунехиса Кацумата и его заместители Сакаэ Муто и Ичиро Такекуро извинились за случившееся, однако отметили, что не могли предвидеть катастрофу, сообщает The Guardian.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, следствием которого стало цунами. Стихия обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к крупнейшей техногенной аварии подобного типа с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На азиатской станции расплавилась активная зона реактора сразу на трёх энергоблоках.
По информации Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли свыше 15 тысяч человек и более двух тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.
Летом 2019 года впервые с момента аварии на АЭС открылся расположенный рядом пляж Китайзуми, писал News.ru.