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Токийский окружной суд оправдал трёх бывших руководителей компании — оператора АЭС «Фукусима-1», обвинявшихся в халатности.

Бывший председатель TEPCO (Токийская энергетическая компания) Цунехиса Кацумата и его заместители Сакаэ Муто и Ичиро Такекуро извинились за случившееся, однако отметили, что не могли предвидеть катастрофу, сообщает The Guardian .

Fukushima disaster: Japanese power company chiefs cleared of negligence https://t.co/1iuEE8jErD — The Guardian (@guardian) September 19, 2019

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, следствием которого стало цунами. Стихия обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к крупнейшей техногенной аварии подобного типа с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На азиатской станции расплавилась активная зона реактора сразу на трёх энергоблоках.

По информации Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли свыше 15 тысяч человек и более двух тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

Летом 2019 года впервые с момента аварии на АЭС открылся расположенный рядом пляж Китайзуми, писал News.ru.