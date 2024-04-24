Страна Южной Азии заявила о намерении вступить в БРИКС Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует присоединиться к БРИКС

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Шри-Ланка рассчитывает в ближайшее время присоединиться к БРИКС, сообщила журналистам посол островного государства в России Джанита Лиянаге. По словам дипломата, власти страны обсуждают данный вопрос. Лиянаге подчеркнула, что вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, а также принесет другие выгоды, передает РИА Новости.

Обсуждения вчера велись и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую, — заявила Лиянаге.

Посол добавил, что две делегации Шри-Ланки обсуждают вопрос вступления страны в БРИКС на Международной конференции по безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге. Их возглавляют первый заместитель министра обороны страны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.

Ранее пресс-служба МИД Бразилии сообщила, что Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. Государство хочет стать частью объединения как можно скорее. При этом Бразилия планирует содействовать продвижению кандидатуры Колумбии.