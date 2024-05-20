Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента Ирана Первый вице-президент Ирана Мохбер будет исполняющим обязанности президента

Исполняющим обязанности президента Ирана до выборов в стране станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер, сообщило издание Tasnim News. На должность он заступил с согласия Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Мохбер заступил на должность исполняющего обязанности президента с согласия Верховного лидера, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Агентство Mehr написало, что политик выполнял свой долг перед народом страны и ради него принял «мученическую смерть». Кроме него и министра иностранных дел, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

Позже сообщалось, что минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. Известно, что вертолет Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.