Сотни машин правозащитников движутся к базе ВВС США в Турции Anadolu: сотни авто турецких правозащитников движутся к базе ВВС США «Инджирлик»

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие правозащитники, которые участвуют в акции по поддержке Палестины в ее конфликте с Израилем, выдвинулись к базе ВВС Соединенных Штатов «Инджирлик» на юге страны, сообщает госагентство Anadolu. По информации издания, колонна из 250 автомобилей прибудет туда 5 ноября.

Марш к американской авиабазе в провинции Адана начался накануне. Акцию «Конвой свободы для Палестины» организовал турецкий Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH). В марше участвуют как представители НПО, так и рядовые граждане. Участники манифестации скандируют лозунги с осуждением агрессии армии Израиля против сектора Газа. По словам главы IHH, акция направлена не только против «Инджирлика», но и против всех американских баз в мире.

Эти базы существуют для того, чтобы эксплуатировать мир и демонстрировать имперскую мощь Америки. Мы организовали эту акцию во имя братства людей, — сообщил он.

В защиту марша высказалась бывший американский дипломат и активистка Энн Райт, которая в свое время ушла с должности после вторжения войск США в Ирак. По ее словам, в секторе Газа наблюдается ужасающая агрессия против населения. Акцию турецких правозащитников также поддержали активисты из Канады, Великобритании, Финляндии и Норвегии.

Массовый митинг в поддержку палестинцев ранее прошел в центре Афин. Участниками акции стали около 3000–4000 человек. Митингующие осудили действия армии Израиля и обвинили ее в ударе по больнице в Газе, жертвами которого стали сотни людей.