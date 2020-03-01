Два запущенных КНДР снаряда не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море, заявило Минобороны Японии.
Мы не зафиксировали полёта снарядов в ИЭЗ Японии, — говорится в заявлении.
Там также отметили, что находящиеся в регионе корабли и гражданские самолёты не получили никакого ущерба.
Ранее в понедельник, 2 марта, военные Северной Кореи впервые в 2020 году запустили в направлении Японского моря два неопознанных снаряда, писал NEWS.ru.
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