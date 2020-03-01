https://static.news.ru/photo/f0350388-5c4c-11ea-ad3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Press

Два запущенных КНДР снаряда не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море, заявило Минобороны Японии.

Мы не зафиксировали полёта снарядов в ИЭЗ Японии, — говорится в заявлении.

Там также отметили, что находящиеся в регионе корабли и гражданские самолёты не получили никакого ущерба.

Ранее в понедельник, 2 марта, военные Северной Кореи впервые в 2020 году запустили в направлении Японского моря два неопознанных снаряда, писал NEWS.ru.