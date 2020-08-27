Синдзо Абэ хочет покинуть пост премьера Японии

https://static.news.ru/photo/f4ed3a06-e8f3-11ea-a127-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Motoo Naka/AFLO/Global Look Press

Премьер Японии Синдзо Абэ собирается уйти в отставку. Информацию об этом сообщило японское общественное телевидение.

[BREAKING NEWS] NHK has learned that Japanese Prime Minister Abe Shinzo will step down because of health issues. https://t.co/bZpiKlQVkd — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 28, 2020

К этому шагу премьера, предположительно, подтолкнули проблемы со здоровьем. О своём решении Абэ, как ожидается, может объявить на пресс-конференции 28 августа.

Японский премьер Синдзо Абэ установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. 24 августа исполнилось 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока. В ноябре 2019 года политик побил рекорд нахождения у власти Кацура Таро, который возглавлял правительство Японии в начале XX века.

Первый срок действующего премьера длился один год: с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Абэ был вынужден уйти со своего поста из-за проблем со здоровьем.

В 2012 году Либерально-демократическая партия (ЛДП) победила на всеобщих выборах, и в декабре того же года Абэ стал премьером на второй срок. В 2018 году политик был вновь переизбран председателем ЛДП на третий срок. Согласно японскому законодательству, он должен быть последним.

NEWS.ru писал, что в мае рейтинг поддержки японского премьера достиг двухлетнего минимума. В поддержку правительства страны высказались 38,4% опрошенных.