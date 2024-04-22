Сильнейшее за полвека наводнение произошло в Китае

Фото: Huang Guobao/XinHua/Global Look Press

В Китае произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение, в результате которого эвакуировали более 82 тысяч человек, сообщает The Washington Post. Примерно 1,16 млн домохозяйств остались без электроснабжения из-за штормов, свыше 1000 школ были закрыты. Предварительно, жертвами стихии стали четыре человека, еще 11 пропали без вести.

Наводнение случилось на юге Китая в результате мощных ливней и ураганов, которые также вызвали оползни. Власти провинции Гуандун, являющейся одним из самых густонаселенных и богатых регионов, выпустили 148 предупреждений и заявили, что уровень воды в реке Бэй достигнет рекордных за 50 лет значений. Этот район считается экономическим центром Китая с населением более 127 млн человек.

Ранее наводнение оставило без жизненно важного ресурса жителей Тюменской области, которая продолжает бороться с сильными паводками. По данным Информационного центра регионального правительства, поступающая из реки Ишим вода из колонок и водопровода в Казанском районе Тюменской области непригодна для питья. В настоящее время уровень воды в реке в районе Ишима составляет 10,64 метра.