Си Цзиньпин: мир нуждается в Китае

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Развитие мира невозможно без Китая, равно как и развитие Китая неотделимо от мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после своего официального переизбрания. По его словам, за последние 40 лет республика обзавелась устойчивой экономикой и стабильностью, что дает ей широкое поле для маневров, передает РИА Новости.

Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас китайская экономика устойчива, обладает хорошим потенциалом, имеет широкое пространство для маневра, — поделился мыслями Си Цзиньпин.

Он заверил, что власти Китая продолжат внедрять новые реформы и открывать двери для представителей всех стран мира, становясь все более открытым государством.

Ранее Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии 20-го созыва. В ходе пленума был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельные партийных чиновников: кроме Си Цзиньпина в списке значатся Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. В ближайшие пять лет именно ими будут приниматься основные решения о дальнейшем направлении развития партии и Китая.