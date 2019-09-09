Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР хочет провести переговоры с Соединёнными Штатами по вопросу ядерной программы.
По её словам, в Пхеньяне помнят о призывах Вашингтона к обсуждению, передаёт
Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте, — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что диалог намечен на конец сентября.
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также выразил недовольство ракетными испытаниями КНДР, однако добавил, что формально Северная Корея не нарушает никаких соглашений.