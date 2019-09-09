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Жительница Индии ослепла на один глаз после взрыва скороварки — часть устройства пробила её череп. Во время готовки 57-летняя Мунда Бирси оставила кастрюлю на плите, а сама пошла косить траву. В кухню она вернулась только спустя час.

В результате скороварка взорвалась, когда Бирси снимала её с плиты. Свисток длиной семь сантиметров, который указывает на температуру устройства, застрял в черепе женщины у левого глаза. Достать его врачи смогли...