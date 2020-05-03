Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 баллов на юге Японии

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Эксперты в канцелярии президента Южной Кореи сомневаются в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын недавно перенёс операцию.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя канцелярии. По его словам, сообщения прессы о том, что глава КНДР перенёс операцию, «основаны на наблюдениях за манерой его ходьбы». Однако в канцелярии...