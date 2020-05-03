Азия

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 баллов на юге Японии

15:49, 03 мая 2020 13
Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim/ТАСС

Метеорологическое управление Японии сообщило о землетрясении магнитудой 6 баллов. Оно произошло в Тихом океане у побережья острова Кюсю.

По данным сейсмологов, угроза цунами не зафиксирована. Очаг землетрясения был на глубине 10 км под океанским дном. Жители городов Кагосима, Миядзаки и Кумамото пожаловались на подземные толчки. Однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала, пишет ТАСС.

Как ранее информировал NEWS.ru, у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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