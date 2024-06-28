Самые маленькие слоны в мире оказались под угрозой исчезновения Британские ученые: борнейские слоны вымирают из-за вырубки лесов

Борнейские слоны, которые считаются самыми маленькими в мире, оказались под угрозой исчезновения, пишет MIR24.TV со ссылкой на ученых из Лондона. Отмечается, что животных внесли в эту категорию из-за уменьшения популяции за последние 75 лет.

По данным издания, слоны стали вымирать из-за вырубки лесов и браконьерства. На настоящий момент их осталось около тысячи особей.

Британские ученые, проанализировав более 120 черепов азиатских слонов, пришли к выводу, что у этого подвида есть отличия, например, у них шире головы, а черепная щель, где находится хобот, наоборот, более узкая. Поэтому борнейских слонов идентифицировали как отдельный подвид

Специалисты отметили, что есть надежда на восстановление популяции этих животных. Возможно, классификация их как отдельного вида поспособствует усилению мер для их сохранения. Сейчас ареал их обитания ограничивается маленькой территорией на северо-востоке Борнео. Ученые призвали власти Индонезии и Малайзии принять необходимые меры для защиты этих слонов и места их обитания.

Ранее немецкие ученые из Йенского университета заявили, что повышение средней температуры в Мировом океане провоцирует изменение поведения рыб, что в дальнейшем может привести к массовому вымиранию различных видов. По их словам, все дело в изменении пищевых предпочтений на фоне потепления воды.