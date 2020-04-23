Россиянка с дочерьми попала в приют в Индии

https://static.news.ru/photo/22ff6440-8545-11ea-a771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Global Look Press

Полиция города Пернем индийского штата Гоа спасла оставшихся без еды гражданку России и её несовершеннолетних дочерей из арендованного ими дома.

Женщину с детьми разместили в приюте, им оказывают всю необходимую помощь. Россиянкам предоставили мыло, зубную пасту, простыни, посуду, молоко и другие продукты, сообщает The Navhind Times.

Полиция города Тируваннамалай вывела со священного холма Аруначала граждан РФ, которые потратили все свои денежные средства и решили провести остаток введённого в Индии карантинного режима на вершине. Виктора Максутова и Татьяну Симонаеву разместили в здании, принадлежащем неправительственной организации, и снабдили едой, писал NEWS.ru.