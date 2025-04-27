Россиянин зарезал экс-супруга своей возлюбленной в Таиланде SHOT: житель Якутска расправился с бывшим мужем возлюбленной в паттайском ЖК

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Россиянин расправился с бывшим супругом своей возлюбленной в жилом многоквартирном комплексе Sunset в Паттайе, передает Telegram-канал SHOT. Мужчину взбесило, что он приехал к женщине, чтобы поговорить. Ревнивец их застал во время беседы.

Источник пишет, что уроженец Якутска схватил нож и ударил им в шею гостя. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. В настоящее время похоронами занимаются экс-супруга и девушка погибшего. Полицейские разыскивают убийцу. Известно, что в Таиланде он уже на протяжении двух лет находится нелегально, на родине он задолжал по кредитам 2 млн рублей.

До этого в Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую приняла за любовницу мужа. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою беременную жену.

Ранее в Иркутской области женщина захотела сжечь аэролодку бывшего знакомого, но вместе с транспортным средством случайно сожгла свой дом. Хозяин лодки оценил ущерб в один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело за порчу чужого имущества.