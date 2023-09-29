Россия может отключить Китай от электроэнергии «Интер РАО» пообещало прекратить экспорт электроэнергии в Китай из-за пошлин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Энергетический холдинг «Интер РАО» может остановить поставки электроэнергии в Китай, если там не согласятся с новыми условиями с повышенными тарифами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя холдинга Александру Панину. Поднять цены странам за пределами ЕАЭС компания намерена уже с 1 октября. Новые условия, помимо КНР, коснутся также Монголии и Азербайджана.

По данным издания, компания пошла на такой шаг после введения российскими властями экспортных пошлин в 7%. Зарубежных потребителей уже предупредили.

Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы, — сказала Панина.

Позже «Интер РАО» также может поднять цены для Грузии и Турции, но в октябре экспорт в эти страны не запланирован, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года компания «Газпром» превысила годовые обязательства по поставкам газа в Китай и вышла на принципиально новый уровень экспорта в КНР. По словам главы компании Алексея Миллера, развитие китайского вектора связано с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию.