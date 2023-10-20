Российский самолет загорелся при взлете с военного аэродрома в Душанбе Baza: российский Ил-76 загорелся при взлете с аэродрома Гиссар в Душанбе

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета в ночь на 20 октября с военного аэродрома Гиссар в Душанбе, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, предварительной причиной пожара в столице Таджикистана считается разрушение пневматики колеса при разгоне с дальнейшим попаданием элементов в мотор.

Канал отмечает, что из-за этого начался пожар в двигателе. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где сгорел. Экипаж эвакуировался, как и восемь пассажиров, находившихся на борту. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Emirates, который загорелся перед вылетом из Санкт-Петербурга в Дубай, благополучно приземлился в аэропорту в столице ОАЭ. Общее время задержки рейса составило более пяти часов. Плановый вылет рейса должен был состояться в 23:15 мск, однако на борту произошло задымление, в результате чего пассажиры были эвакуированы из самолета и отправлены в зал ожидания аэропорта. Оказалось, что во время подготовки к полету загорелся один из двигателей самолета. В результате происшествия никто не пострадал. Самолет отбуксировали обратно на стоянку, на место вызвали аварийно-спасательный расчет. Позже он благополучно вылетел в Дубай.